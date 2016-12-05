В Сумах ищут владельцев 12-ти украденных велосипедов Полиция в Сумах изъяла 12 краденых велосипедов и теперь разыскивает их владельцев.

По подозрению в совершении ряда краж, с проникновением в помещения и хранилища, оперативники Сумского отдела полиции задержали молодого сумчанина и изъяли более десятка чужих велосипедов. Граждан, которые узнали среди изъятых свое имущество, полиция просит обратиться для дачи показаний.

В помещения 20-летний злоумышленник проникал, срывая и взламывая замки или отжимая двери с помощью фомки, а затем похищал все ценное - инструменты, велосипеды, детские коляски, микроволновые печи, мультиварки и др. Похищенное сразу же пытался реализовать. К этому, бывало, привлекал и своих знакомых.

В ходе проведенных обысков у самого злоумышленника и некоторых его покупателей работники полиции обнаружили и изъяли 12 велосипедов, детскую коляску, различный электроинструмент.

Правоохранители обращаются к гражданам, у которых в течение года были совершены кражи велосипедов, с просьбой внимательно посмотреть на изъятые двухколесные транспортные средства, и в случае, если вы узнали свои вещи, немедленно обратиться в полицию по телефону 050-407-31-02.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Подозреваемый взят под стражу. Досудебное следствие продолжается, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.