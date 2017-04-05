Лента

admin
admin
Сегодня 17:13302

Весняна толока в Сумах ®

21 квітня 2017 року компанія «CBS Холдинг» організовує соціальний еко-захід з прибирання сміття - «Весняна толока» в місті Суми.

Під час заходу ми плануємо очистити близько трьохсот метрів набережної річки Псел між житловим комплексом «Зарічний» і ТРЦ «Мануфактура» від побутового сміття, а також листя, сухого гілля та деревини. 

Забудовник житлового комплексу «Зарічний» запрошує всіх небайдужих сум’ян взяти участь в цій толоці. Адже, лише спільними зусиллями нам до снаги зробити Суми по-справжньому чистим і зеленим містом. Всім бажаючим допомогти буде наданий весь необхідний інвентар для проведення робіт: граблі, лопата, мітла, мішок і рукавички. З собою бажано мати гарний настрій та бажання зробити своє місто кращим =)

Початок об 11-00 біля ЖК «Зарічний» - вул. Харківська, 6. 

Общество
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.