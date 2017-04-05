Весняна толока в Сумах ® 21 квітня 2017 року компанія «CBS Холдинг» організовує соціальний еко-захід з прибирання сміття - «Весняна толока» в місті Суми.

Під час заходу ми плануємо очистити близько трьохсот метрів набережної річки Псел між житловим комплексом «Зарічний» і ТРЦ «Мануфактура» від побутового сміття, а також листя, сухого гілля та деревини.

Забудовник житлового комплексу «Зарічний» запрошує всіх небайдужих сум’ян взяти участь в цій толоці. Адже, лише спільними зусиллями нам до снаги зробити Суми по-справжньому чистим і зеленим містом. Всім бажаючим допомогти буде наданий весь необхідний інвентар для проведення робіт: граблі, лопата, мітла, мішок і рукавички. З собою бажано мати гарний настрій та бажання зробити своє місто кращим =)

Початок об 11-00 біля ЖК «Зарічний» - вул. Харківська, 6.