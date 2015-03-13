В Сумах снимут флаги в центре Флагштоки, расположенные в центральной части города, покрасят.

С 18 по 25 апреля, готовя город к проведению майских праздников, КП «Специализированный комбинат» проведет покраску флагштоков, расположенных на площади Независимости и возле памятника Т.Г. Шевченко.

В связи с проведением вышеуказанных работ флаги на этих объектах будут сняты, после их завершения - снова вывешены.