В Сумах снимут флаги в центре

С 18 по 25 апреля, готовя город к проведению майских праздников, КП «Специализированный комбинат» проведет покраску флагштоков, расположенных на площади Независимости и возле памятника Т.Г. Шевченко.
В связи с проведением вышеуказанных работ флаги на этих объектах будут сняты, после их завершения - снова вывешены.
В связи с подготовкой ко Дню Флага Украины и Дню Независимости в центре Сум будут обновлять флагштоки....
Об этом сегодня на своей странице в фейсбуке сообщил сумчанин Сергей Супрун....
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