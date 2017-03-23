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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах дети демонстрировали навыки поведения в чрезвычайных ситуациях

19 апреля в Сумах в рамках Недели знаний безопасности жизнедеятельности состоялся необычный День открытых дверей на базе дошкольного учебного заведения №22 «Джерельце».

Гостями мероприятия стали родители будущих воспитанников детского сада. На входе на них ожидала выставка детских рисунков на противопожарную тематику. А в актовом зале они имели возможность посмотреть необычную постановку спектакля «Теремок», в которой педагоги объединили театральные способности детей с их навыками по безопасности жизнедеятельности. Маленькие актеры продемонстрировали взрослым, что может привести к пожару и какую информацию должно содержать сообщение на телефонную линию «101». С помощью танца девочки показали извечную борьбу двух стихий - воды и огня. А бобрята-пожарные ликвидировали возгорание в доме, где жили зверьки.

Заведующая заведения Людмила Котова рассказала присутствующим, что детсад работает по отдельной авторской программе «Личная безопасности ребенка», является базовым по безопасности жизнедеятельности и имеет отдельный кабинет, оборудованный для проведения тематических занятий.

Убедиться, как организована безопасность детей в учебном заведении, родители смогли во время демонстрации действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации. По сигналу «Внимание всем» педагоги организовано эвакуировали детей из условной опасности в здании во двор детского сада.

Взрывотехники Главного управления Национальной полиции в Сумской области ознакомили присутствующих с различными подозрительными предметами, которые можно встретить в повседневной жизни. Они отметили, что главное - научить детей ни в коем случае не касаться опасных находок, а об их обнаружении немедленно сообщать взрослым или непосредственно на телефонные линии экстренного вызова «101» и «102».

Продолжилось мероприятие показательными занятиями по группам, воспитанники одной из которых стали участниками сюжетно-ролевой игры «Чрезвычайное происшествие на улице Солнечной». Дети демонстрировали действия экстренных служб на случай взрыва газа в жилом доме. Мальчики-спасатели ликвидировали условный пожар и доставали пострадавших из-под завалов, а девочки-врачи оказывали им необходимую медицинскую помощь.

Во время импровизированной эстафеты дети показали, как надо вести себя в задымленной среде и какими подручными средствами надо пользоваться, чтобы не отравиться угарным газом.

Во время беседы с участниками Дня открытых дверей работники областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые тесно сотрудничают с данным учебным заведением, отметили, что крайне важно с детства научить детей навыкам поведения в экстремальных ситуациях. Действенно этого можно достичь, только объединив усилия педагогов, спасателей и родителей, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Спасатели
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