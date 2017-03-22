В Сумах соревновались каратисты-новички 15 апреля на базе школы № 15 прошел турнир юных каратистов первого года тренировок «Новичок-2017».

В этом году в турнире приняли участие 70 юных каратистов от 6 до 11 лет. В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:

Ката девушки 6-7 лет

1. Гайдабрус Элиф Су

2. Хроленко Ксения

3. Довгушева Мария, Скороспешкина Жасмин

Фантом девушки 6-7 лет

1. Хроленко Ксения

2. Довгушева Мария

3. Гайдабрус Элиф Су; Скороспешкина Жасмин

Ката юноши 6 лет

1. Сергеев Матвей

2. Киктенко Глеб

3. Цыбульняк Кирилл; Гуйва Сергей

Фантом юноши 6 лет

1. Гуйва Сергей

2. Супрун Никита

3. Сергеев Матфей, Цыбульняк Кирилл

Ката юноши 7 лет

1. Торопенко Александр

2. Сердюк Влад

3. Шкабура Михаил; Москович Александр

Фантом юноши 7 лет

1. Лысенко Макар

2. Калужинской Кирилл

3. Ивченко Артем; Щербаченко Максим

Ката девушки 8-9 лет

1. Отрощенко Арина

2. Ясинская Вероника

3. Куденко София, Сидьорко Мария

Ката юноши 8 лет

1. Хасанянов Эмир

2. Попович Никита

3. Мельничук Иван; Мальшилин Никита

Кумитэ юноши 8 лет, -28 кг

1. Мальшилин Никита

2. Хасанянов Эмир

3. Быков Михаил; Мельничук Иван

Кумитэ юноши 8 лет, +28 кг

1. Попович Никита

2. Авраменко Дмитрий

3. Зайцев Николай; Мурашковский Иван

Кумитэ девушки 8-9 г.

1. Сидьорко Мария

2. Куденко София

3. Зинутина Алиса; Руденко Эмилия

Ката юноши 9 лет

1. Сапич Дмитрий

2. Плющик Александр

3. Хавро Назар; Андросов Виталий

Кумитэ юноши 9 лет

1. Плющик Александр

2. Андросов Виталий

3. Сапич Дмитрий; Вольович Давид

Ката девушки 10-11 лет

1. Дунаева Вероника

2. Шулешова Анастасия

3. Петренко Фаина

Кумитэ девушки 10-11 лет

1. Шулешова Анастасия

2. Закаблук Елизавета

3. Петренко Фаина; Дунаева Вероника

Ката юноши 10-11 лет

1. Качан Дмитрий

2. Соколов Тарас

3. Павленко Антон; Твердохлеб Александр

Кумитэ юнпкы 10-11 лет

1. Косарич Андрей

2. Павленко Антон

3. Качан Дмитрий; Твердохлеб Александр