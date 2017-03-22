В Сумах соревновались каратисты-новички

В этом году в турнире приняли участие 70 юных каратистов от 6 до 11 лет. В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:
Ката девушки 6-7 лет
1. Гайдабрус Элиф Су
2. Хроленко Ксения
3. Довгушева Мария, Скороспешкина Жасмин
Фантом девушки 6-7 лет
1. Хроленко Ксения
2. Довгушева Мария
3. Гайдабрус Элиф Су; Скороспешкина Жасмин
Ката юноши 6 лет
1. Сергеев Матвей
2. Киктенко Глеб
3. Цыбульняк Кирилл; Гуйва Сергей
Фантом юноши 6 лет
1. Гуйва Сергей
2. Супрун Никита
3. Сергеев Матфей, Цыбульняк Кирилл
Ката юноши 7 лет
1. Торопенко Александр
2. Сердюк Влад
3. Шкабура Михаил; Москович Александр
Фантом юноши 7 лет
1. Лысенко Макар
2. Калужинской Кирилл
3. Ивченко Артем; Щербаченко Максим
Ката девушки 8-9 лет
1. Отрощенко Арина
2. Ясинская Вероника
3. Куденко София, Сидьорко Мария
Ката юноши 8 лет
1. Хасанянов Эмир
2. Попович Никита
3. Мельничук Иван; Мальшилин Никита
Кумитэ юноши 8 лет, -28 кг
1. Мальшилин Никита
2. Хасанянов Эмир
3. Быков Михаил; Мельничук Иван
Кумитэ юноши 8 лет, +28 кг
1. Попович Никита
2. Авраменко Дмитрий
3. Зайцев Николай; Мурашковский Иван
Кумитэ девушки 8-9 г.
1. Сидьорко Мария
2. Куденко София
3. Зинутина Алиса; Руденко Эмилия
Ката юноши 9 лет
1. Сапич Дмитрий
2. Плющик Александр
3. Хавро Назар; Андросов Виталий
Кумитэ юноши 9 лет
1. Плющик Александр
2. Андросов Виталий
3. Сапич Дмитрий; Вольович Давид
Ката девушки 10-11 лет
1. Дунаева Вероника
2. Шулешова Анастасия
3. Петренко Фаина
Кумитэ девушки 10-11 лет
1. Шулешова Анастасия
2. Закаблук Елизавета
3. Петренко Фаина; Дунаева Вероника
Ката юноши 10-11 лет
1. Качан Дмитрий
2. Соколов Тарас
3. Павленко Антон; Твердохлеб Александр
Кумитэ юнпкы 10-11 лет
1. Косарич Андрей
2. Павленко Антон
3. Качан Дмитрий; Твердохлеб Александр
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