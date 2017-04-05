Из-за курения в постели чуть не сгорел житель Сумщины Мужчина получил более 60% ожогов тела и сейчас находится под постоянным наблюдением врачей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.

По словам пострадавшего жителя одного из сел Путивльского района, ожоги он получил сам по собственной неосторожности поскольку курил в кровати и уснул.

54-летнего мужчину медики госпитализировали. У него обгорела большая часть тела. Мужчина сейчас находится в Путивльской ЦРБ.