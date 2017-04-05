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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35154

Из-за курения в постели чуть не сгорел житель Сумщины

Мужчина получил более 60% ожогов тела и сейчас находится под постоянным наблюдением врачей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.

По словам пострадавшего жителя одного из сел Путивльского района, ожоги он получил сам по собственной неосторожности поскольку курил в кровати и уснул.

54-летнего мужчину медики госпитализировали. У него обгорела большая часть тела. Мужчина сейчас находится в Путивльской ЦРБ.

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