Из-за курения в постели чуть не сгорел житель Сумщины

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Сумской области, пишет Спецкор.
По словам пострадавшего жителя одного из сел Путивльского района, ожоги он получил сам по собственной неосторожности поскольку курил в кровати и уснул.
54-летнего мужчину медики госпитализировали. У него обгорела большая часть тела. Мужчина сейчас находится в Путивльской ЦРБ.
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