В Сумах очередная авария: водитель и пассажир в больнице 19 апреля в Сумах на улице Героев Крут, возле «Эпицентра», произошла очередная авария.

Легковой автомобиль «Daewoo Nexiа» врезался в ГАЗель. Водитель и пассажир последней в больнице. По словам свидетелей, у водителя сильный ушиб руки, а у пассажира - разбита голова, пишет СТС. На месте происшествия работали патрульные, следственно-оперативная группа, которые выясняли обстоятельства ДТП.