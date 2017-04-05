В Сумах очередная авария: водитель и пассажир в больнице

Легковой автомобиль «Daewoo Nexiа» врезался в ГАЗель. Водитель и пассажир последней в больнице. По словам свидетелей, у водителя сильный ушиб руки, а у пассажира - разбита голова, пишет СТС.
На месте происшествия работали патрульные, следственно-оперативная группа, которые выясняли обстоятельства ДТП.
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