Сумскому НПО заказали почти 6-тонный коленвал для поршневого компрессора

Заказанная составляющая весьма серьезных размеров. Масса заготовки превышает 9,5 тонн, а в готовом виде коленвал будет весить не менее 5,6 тонн.

По информации ведущего менеджера сектора поршневых машин Ирины Носуленко, объединение сотрудничает с «Рустави Азот» с конца 1960-х. На данном химкомбинате, который, кроме удобрений, выпускает также аммиак, азотную кислоту, медный купорос и т.д., эксплуатируется компрессорное оборудование марки СНПО типа 4М40-680/22-320. Примечательно, что первые образцы поставленной техники эффективно работают уже полвека. Для них сумские машиностроители периодически производят отдельные запасные части.

Согласно последним договоренностям, коленчатый вал нужно сделать в третьем квартале-2017.