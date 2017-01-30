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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14345

Сумскому НПО заказали почти 6-тонный коленвал для поршневого компрессора

Компания «Рустави Азот», специализирующаяся на выпуске химических удобрений, разместила в Сумском НПО заказ на производство коленчатого вала к поршневому компрессору 4М40-680/22-320.

Заказанная составляющая весьма серьезных размеров. Масса заготовки превышает 9,5 тонн, а в готовом виде коленвал будет весить не менее 5,6 тонн.

По информации ведущего менеджера сектора поршневых машин Ирины Носуленко, объединение сотрудничает с «Рустави Азот» с конца 1960-х. На данном химкомбинате, который, кроме удобрений, выпускает также аммиак, азотную кислоту, медный купорос и т.д., эксплуатируется компрессорное оборудование марки СНПО типа 4М40-680/22-320. Примечательно, что первые образцы поставленной техники эффективно работают уже полвека. Для них сумские машиностроители периодически производят отдельные запасные части.

Согласно последним договоренностям, коленчатый вал нужно сделать в третьем квартале-2017.

Экономика СМНПО
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