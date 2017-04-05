Сумское НПО с осени будет производить электричество для «Энергорынка» и генерировать тепло для собственных нужд ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» завершило большой внутренний инвестиционный проект. Согласно ему выполнен капитальный ремонт когенерационной газотурбинной установки мощностью 16 МВт (ЭГТУ-16), которая некоторое время была законсервирована. Эксклюзивность данного объекта заключается в том, что он способен производить не только электрическую энергию, но и попутно генерировать тепловую. В целом, на восстановление ЭГТУ-16 потрачено в пределах 22 млн грн.

Когенерационная газотурбинная установка была введена в эксплуатацию сумскими машиностроителями в 2001 году и функционировала в течение последующего десятилетия. Однако со временем ее рентабельность оказалась под вопросом.

«Тарифы на электричество были низкими, а вот природный газ, являющийся топливом для ЭГТУ-16, начал подниматься в цене. Тогдашний анализ показал, что объект экономически не оправдан, и его законсервировали. Но времена изменились. Когда в 2016 году просчитывалась приблизительная окупаемость данного инвестпроекта, речь шла о 2-3 годах. Однако в связи с последними стремительными изменениями тарифов, думаю, что ЭГТУ-16 перейдет на прибыльные рельсы еще раньше», – объясняет главный инженер СНПО Алексей Жуков.

Тем не менее, ключевым стимулом для предприятия было достижение максимальной энергетической эффективности и экономного потребления носителей.

По словам начальника энергоучастка №120 Виктора Одинцова, на днях завершены тщательные испытания ЭГТУ-16. Результаты тестирований даже превысили заложенные технические параметры. Собственно, установка генерирует 14,5 МВт электричества в час при проектной мощности 13,4 МВт, а также выдает за такой же промежуток времени 22 Гкал тепловой энергии вместо запланированных 21 Гкал.

«Надо также учесть, что испытания проводились при достаточно теплой температуре. Зимой показатели могут быть еще выше, поскольку котел будет «реагировать на погоду» и становиться более продуктивным, когда за окном воцарится серьезный минус. Еще одна особенность газотурбинной установки – ее удельные нормы потребления природного газа значительно ниже, чем у других теплогенерирующих компаний», – отмечает Виктор Филиппович.

На стационарную работу энергоустановка должна выйти в октябре. Сгенерированное электричество, в соответствии с требованиями действующего законодательства, Сумское НПО планирует продавать ГП «Энергорынок», а вот тепловой энергией будет отапливать свои производственные площадки.

ПАО «Сумское НПО» специализируется на производстве газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также атомных электростанций.

®