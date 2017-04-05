Сумские таможенники нашли 9 кг наркотиков Сумские таможенники обнаружили у гражданки Украины почти 9 кг вещества, похожего на наркотическое.

Сегодня, 20 апреля, в 4:25 на таможенном посту «Бачевск» сотрудниками таможни совместно с пограничниками и представителями СБУ у гражданки, которая следовала на автомобиле «Мерседес Бенц» и выбрала форму прохождения упрощенного таможенного контроля «Зеленый коридор» при выезде с Украины в Россию, между задним сиденьем и топливным баком в технической полости автомобиля было обнаружено 9 пакетов цилиндрической формы, обмотанных скотчем, в которых находилось измельченное вещество серо-зеленого цвета общим весом около 8,8 кг.

По данному факту работниками Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам преступлений, предусмотренных статьями 471 и 483 Таможенного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.