На сумской границе обнаружили 4 старинных монеты

Сегодня, 20 апреля, в 2:40, на таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ГФС при проведении таможенного контроля автомобиля «HONDA CRV» у гражданина, который следовал на данном автомобиле и выбрал форму упрощенного таможенного контроля «Зеленый коридор» при выезде из Украины в Россию, было обнаружено в нижнем отделении для документов без признаков сокрытия 4 монеты, изготовленные до 1960 года.
В соответствии с приказом Министерства культуры и искусства Украины от 22.04.2002 № 258 данные вещи ограничены к вывозу с территории Украины.
По данному факту работниками Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам преступлений, предусмотренных статьями 471 и 483 Таможенного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
В пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Киев - Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили...
В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку контрабанды крупной партии ювелирных...
Старинную монету начала ХVII века обнаружили 5 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни....
Украинец из Ровенской области спрятал в своем «Audi» почти 200 мундштуков и трубок для курения, а также 115 тысяч российских...
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и таможенниками пресекли контрабанду в Россию старинных икон и монет....