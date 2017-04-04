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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На сумской границе обнаружили 4 старинных монеты

Сумские таможенники обнаружили у пересекающего границу 4 старинных монеты.

Сегодня, 20 апреля, в 2:40, на таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни ГФС при проведении таможенного контроля автомобиля «HONDA CRV» у гражданина, который следовал на данном автомобиле и выбрал форму упрощенного таможенного контроля «Зеленый коридор» при выезде из Украины в Россию, было обнаружено в нижнем отделении для документов без признаков сокрытия 4 монеты, изготовленные до 1960 года.

В соответствии с приказом Министерства культуры и искусства Украины от 22.04.2002 № 258 данные вещи ограничены к вывозу с территории Украины.

По данному факту работниками Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам преступлений, предусмотренных статьями 471 и 483 Таможенного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право Граница контрабанда
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