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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:36248

На Сумщине полицейские разоблачили креативную воровку велосипеда

Жительница одного из сел Буринского района обокрала своего соседа, польстившись на его велосипед. А чтобы служебная полицейская собака не нашла транспортное средство, спрятала его дне реки. Но просчиталась.

В дежурную часть Буринского отделения полиции обратился 66-летний житель одного из сел района, который рассказал, что ночью неизвестный злоумышленник взломал дверь его сарая и похитил оттуда велосипед.

Полицейские, которые начали розыскные мероприятия, установили личность вора. Им оказалась .... 42-летняя соседка потерпевшего. Изобретательность женщины удивила даже бывалых оперативников.

«Как выяснили правоохранители, в ту ночь она прокралась к соседскому сарая и металлическим ломом сбила запорное устройство с входной двери. Затем выкатила из помещения соседский велосипед и, отогнав его к реке, притопила его у берега, - рассказывает Сергей Бойка, начальник Буринского отделения полиции.

- Таким образом женщина пыталась осложнить поиски похищенного транспортного средства сыщикам и их служебной собаке. Креативная злоумышленница рассчитывала на то, что когда поиски прекратятся, ей будет легко достать велосипед со дна реки и сбыть его в другом месте ».
Похищенный велосипед полицейские уже вернули владельцу, а вот в отношении женщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Такая «находчивость» может стоить ей лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража велосипеда
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