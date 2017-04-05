В жилом массиве Шостки нашли гранату Предмет, похожий на гранату Ф-1, местные коммунальщики нашли на стихийной свалке в одном из спальных микрорайонов города.

О том, что на стихийной свалке в одном из спальных районов города найден предмет, похожий на гранату, в полицию сообщил диспетчер Шосткинского самостоятельной государственной пожарной части.

На указанное место сразу была направлена следственно-оперативная группа и группы «быстрого реагирования» Шосткинского отдела полиции.

Прибыв по вызову, правоохранители установили, что опасный предмет нашли работники коммунального предприятия, которые убирали территорию стихийного свалки. Они и позвонили спасателям.

«По предварительным данным, найденный предмет является гранатой Ф-1, которая имеет осколочный радиус поражения 150-200 метров, - комментирует временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач. – А, учитывая, что рядом находятся жилые многоэтажки, и эту территорию облюбовали для своих игр местные дети - трудно представить все трагические последствия, которые произошли бы, если бы этот предмет попал в детские руки».

Полицейские обеспечили безопасность изъятия «находки» для дальнейшей утилизации, сейчас они устанавливают, каким образом граната попала на территорию стихийного свалки, и лицо, причастное к этому событию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.