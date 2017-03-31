Сумские власти не хотят покупать троллейбусы-«гармошки»

Полный текст ответа на петицию

За результатами розгляду електронної петиції «купити нові тролейбуси так звані «гармошки» інформуємо про наступне.

Міською цільовою (комплексною) Програмою розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки, затвердженою рішенням Сумської міської ради від 24.12.15 № 150-МР (зі змінами), передбачено оновлення парку тролейбусів та автотранспорту із визначенням суми видатків, джерел фінансування, кількості рухомого складу, що планується придбати. При цьому зазначаємо, що вказана Програма розроблена відповідно до вимог наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових Програм, моніторингу та звітності про їх виконання». Відповідно до цієї Програми на 2017 рік заплановано придбання 21 од. тролейбусів на суму 111300,00 тис. грн. (з них -105900,00 тис. грн. кошти міського бюджету). В міському бюджеті на 2017 рік на вказані цілі передбачено видатків в обсязі 20000,00 тис. грн. При розробці даної Програми застосовувався програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, що передбачає використання результативних показників. Такі показники дають змогу чітко показати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрат тощо.

В свою чергу повідомляємо, що закупівля міського комунального транспорту в контексті процедури здійснюється відповідно до положень Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Так, п. 3. ч. 1 ст. 1 Закону визначено, що державна закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом. Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону замовники - органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі за наявності однієї з таких ознак:

- юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;

- органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;

- у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

П. 12 ч. 1 ст. 1 Закону встановлено, що комітет з конкурсних торгів - службові (посадові) особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно з цим Законом.

Ст. 22 Закону встановлено вимоги до документації конкурсних торгів. Зокрема, згідно із п.3 ч. 2 цієї статті Закону конкурсна документація повинна містити:

- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами.

Таким чином, з урахуванням наведених вище положень Закону повідомляємо, що замовником державних закупівель у розглядуваному випадку є юридична особа, а саме: КП СМР «Електроавтотранс». Відповідно вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (в розглядуваному випадку спарених тролейбусів) мають визначатися у розробленій та затвердженій замовником документації конкурсних торгів. З огляду на таке, питання закупівлі сучасного та місткого транспорту (спарені тролейбуси) реалізовуються в площині чинного законодавства, а не шляхом прийняття акту органів місцевого самоврядування.

Також слід зазначити, що придбання нових спарених тролейбусів не вирішить проблему збільшення випуску електротранспорту на маршрути міста через нестачу водіїв тролейбусів в КП СМР «Електроавтотранс». Так, відповідно до офіційної інформації КП СМР «Електроавтотранс», наразі у підприємства в наявності є 12 одиниць справних тролейбусів, які не виходять на лінії через брак водіїв. КП СМР «Електроавтотранс» у своєму навчальному класі готує 12 осіб, які за п’ять з половиною місяців сядуть за кермо тролейбуса. Враховуючи, що для повноцінного керування одного тролейбуса потрібно 3 водія (два у першу-другу зміну у робочі дні, один у вихідні дні та на чергуванні), нові водії дозволять вивести на лінію за півроку лише 4 одиниці додаткового транспорту.

За результатами опрацювання питання закупівлі спарених тролейбусів КП СМР «Електроавтотранс» дійшло до висновку про недоцільність такого заходу з наступних підстав:

1. Неефективне використання місткості спареного тролейбусу у «міжпікові» години;

2. Спарений тролейбус потребує збільшення використання електричної енергії на 30 - 40%;

3. Вартість таких тролейбусів майже вдвічі більша ніж одинарних тролейбусів, що в свою чергу збільшить навантаження на міський бюджет;

4. Придбання таких тролейбусів суттєво не вирішить питання перевезення пасажирів у м. Суми.( за кошти, які місто витратить на придбання одного спареного тролейбуса, можливо придбати майже два одинарних.

Зважаючи на необхідність задоволення інтересів територіальної громади м. Суми міською владою у цьому році буде докладено максимальні зусилля на збільшення видатків міського бюджету у 2017-2018 роках на придбання сучасних комфортабельних тролейбусів.