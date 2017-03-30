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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45334

В Сумах продолжается противостояние между ОСМД и «Сумыоблэнерго»

В Сумах прошло совещание областных властей, представителей ПАО «Сумыоблэнерго», Госэнергонадзора, Антимонопольного комитета и ОСМД.

По поручению главы облгосадминистрации Николая Клочко, перед сторонами стояла задача разработать совместный механизм решения ряда вопросов относительно предоставления услуг по электроснабжению объединением совладельцев многоквартирных домов.

«Сегодня мы должны окончательно поставить точку в этом вопросе, чтобы разойтись с четкой оформленной позицией и видением дальнейших действий», - акцентировал руководитель аппарата ОГА Дмитрий Живицкий.

Выражая позицию облгосадминистрации, он отметил, что главной целью договоренностей сторон должно быть соблюдение всех законов, нормативов и правил, а также недопущения нарушения прав потребителей.

«Наша задача - поддержать реформу создания ОСМД как одну из ключевых реформ сферы жилищно-коммунального хозяйства. Областная власть занимает четкую позицию ее реализации, и мы не допустим ситуации, когда любой монополист будет тормозить реформу, выдвигая необоснованные требования», - напомнил чиновник.

После обсуждения вопроса предоплаты услуг электроснабжения коммерческий директор ПАО «Сумыоблэнерго» Михаил Ильницкий согласился, что учреждение будет прописывать в договорах все лимиты и объемы предоплаты, однако не будет накладывать штрафные санкции в случае невнесения предоплаты или нарушение лимитов потребления электроэнергии ОСМД.

В свою очередь представители ОСМД области во главе с главой правления Ассоциации ОСМД «Сумщина» Романом Гученко заверили собравшихся, что будут проводить работу по защите сетей электроснабжения и будут прилагать совместные усилия в предотвращении краж электроэнергии.

Кроме этого, присутствующие согласились, что пломбирование приборов учета является достаточно затратным для ОСМД, поэтому было принято решение отложить этот вопрос на год, так как ОСМД имеют более насущные проблемы.

По результатам переговоров представители ОСМД также обязуются согласовывать и способствовать установлению общедомовых счетчиков для технических целей, которые будут устанавливаться только для контроля.

«ОСМД будут рассчитываться за услуги по таким счетчикам не будут, так как расчетный метод оплаты за потребленную энергию является непредусмотренный законом», - отметил начальник Государственной инспекции по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии в Сумской области Юрий Ромбовский.

Стоит отметить, что сторонам все же удалось найти компромисс и достичь договоренностей во всех затронутых вопросах. Результаты встречи занесены в протокол, который будет подписан всеми участниками совещания и служить «дорожной картой» в их отношениях.

Общество ОСМД Сумыоблэнерго
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