«Барса» победила в Житомире 19 апреля в Житомире сумская «Барса» играла с местным МФК «Житомир» в рамках 13-го тура первенства Украины по футболу среди команд U19.

Уверенную победу одержали подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова. Матч завершился со счетом 0:2. В первом тайме и в середине второго тайма два мяча отличился Ярослав Сидоренко.

После этой игры «Барса», набрав 26 очков, оторвалась от «Жемчужины» на 4 очка, правда у одесситов матч в запасе.

В следующем туре 26 апреля «Барса» примет киевскую «ДЮСШ-15».