«Барса» победила в Житомире

Уверенную победу одержали подопечные Александра Игумнова и Валерия Попова. Матч завершился со счетом 0:2. В первом тайме и в середине второго тайма два мяча отличился Ярослав Сидоренко.
После этой игры «Барса», набрав 26 очков, оторвалась от «Жемчужины» на 4 очка, правда у одесситов матч в запасе.
В следующем туре 26 апреля «Барса» примет киевскую «ДЮСШ-15».
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