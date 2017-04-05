На Сумщине уничтожили четыре и нашли один боеприпас времен войны 19 апреля на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили четыре артиллерийские снаряды.

Кроме того, граждане нашли гранату. Взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны были обнаружены на территории Лебединского, Середина-Будского, Ямпольского, Бурынского районов и г. Шостка.

В частности, роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва четыре артснаряда калибров 120, 122, 78 и 76 мм. Первый из приведенных боеприпасов был найден накануне близ села Перелески Лебединского района случайным прохожим во время прогулки в лесном массиве на обочине автодороги Лебедин - Великий Выстороп в 2 км от жилых домов. Артснаряд калибра 122 мм вблизи с. Нововасильевка Середина-Будского района обнаружили сотрудники отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» в лесу в 4 км от жилых домов и 70 м от государственной границы с Российской Федерацией. В с. Чижиково Ямпольского района на 78-мм артснаряд наткнулся мастер леса во время обхода лесного массива на расстоянии 30 м от автодороги Ямполь - Середина-Буда и 700 м от жилых домов. В с. Чернеча Слобода Бурынского района местные жители обнаружили артснаряд калибра 76 мм в поле на расстоянии 700 м от жилых домов.

В 9:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение от местных жителей об обнаружении взрывоопасного предмета в г. Шостка. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это ручная граната Ф-1. На нее наткнулись возле гаражей на месте бывшей стихийной свалки на расстоянии 50 м от жилых домов. На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».