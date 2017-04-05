В Шостке пылала квартира

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже. Предположительно, на балконе. К счастью, во время пожара в квартире никто не находился. Причины возгорания и сумма ущерба выясняются, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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