В Шостке пылала квартира Сегодня, 20 апреля, около 9.00, произошел пожар в доме № 15 по ул. Онуприенко в Шостке.

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже. Предположительно, на балконе. К счастью, во время пожара в квартире никто не находился. Причины возгорания и сумма ущерба выясняются, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.