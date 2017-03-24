В Конотопе депутаты поддержали решение о роспуске исполкома Депутаты Конотопского городского совета проголосовали за проект решения о роспуске исполнительного комитета.

Сегодня, 20 апреля, в большом зале заседаний Конотопского городского совета состоялось второе пленарное заседание 24-й сессии городского совета. Как было анонсировано городским головой, пленарного заседания 22 апреля не будет, зато 28 апреля в 10:00 состоится уже третье пленарное заседание, пишет ТопКонотоп.

Роспуск исполнительного комитета - единственное решение, которое сегодня рассматривали депутаты. За это проголосовало 29 народных избранников из 31 присутствующих. После его принятия мэр пригласил глав фракций на «круглый стол».

Стоит отметить, что на сессии присутствовала беспрецедентное количество правоохранителей. Пленарное заседание состоялось быстро и без провокаций.

Напомним, 30 марта во время первого пленарного заседания очередной сессии Конотопского городского совета состоялась неудачная попытка самороспуска депутатов.