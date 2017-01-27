В Сумах продолжаются работы по очистке резервуаров чистой воды С 20 по 28 апреля будут продолжаться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды на Тополянской водонасосной станции.

В связи с выполнением этих работ у жителей Курского микрорайона, с. Н.Песчаное, Веретиновки могут быть кратковременные перебои с водоснабжением, а после завершения мероприятий - вода временно может иметь запах хлора.

Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам. Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, сообщает пресс-служба предприятия.