В Сумах продолжаются работы по очистке резервуаров чистой воды

В связи с выполнением этих работ у жителей Курского микрорайона, с. Н.Песчаное, Веретиновки могут быть кратковременные перебои с водоснабжением, а после завершения мероприятий - вода временно может иметь запах хлора.
Напоминаем, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам. Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей, сообщает пресс-служба предприятия.
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