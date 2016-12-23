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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:33246

В Тростянце возобновили отопительный сезон

Причиной такого решения стало резкое снижение температуры, которое произошло в середине апреля, сообщает сайт Тростянецкого горсовета.

По данным украинского гидрометеорологического центра среднесуточная температура окружающего воздуха составила менее 8 градусов, что является основанием для восстановления отопления.

«Мы не можем допустить, чтобы тростянчане, а особенно дети в дошкольных и школьных учреждениях и пациенты в больницах, страдали от холода, - отметил городской голова Юрий Бова во время заседания исполнительного комитета городского совета. - Мы согласовали данное решение с руководством района и приняли соответствующее решение».

Восстановление отопительного периода продлится на территории города с 19 апреля до момента повышения среднесуточной температуры до +8 градусов.

Общество Отопительный сезон Тростянец
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