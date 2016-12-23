В Тростянце возобновили отопительный сезон

По данным украинского гидрометеорологического центра среднесуточная температура окружающего воздуха составила менее 8 градусов, что является основанием для восстановления отопления.
«Мы не можем допустить, чтобы тростянчане, а особенно дети в дошкольных и школьных учреждениях и пациенты в больницах, страдали от холода, - отметил городской голова Юрий Бова во время заседания исполнительного комитета городского совета. - Мы согласовали данное решение с руководством района и приняли соответствующее решение».
Восстановление отопительного периода продлится на территории города с 19 апреля до момента повышения среднесуточной температуры до +8 градусов.
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