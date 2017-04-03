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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57335

На Сумщине накрыли таможенных махинаторов

Налоговой милицией Сумщины совместно с органами прокуратуры прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей.

Сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области в рамках общегосударственной операции «Рубеж-2017» совместно с прокуратурой области выявлено и прекращено противозаконную деятельность группы предприятий, зарегистрированных как в Сумской области, так и на территории других регионов Украины.

Преступная схема заключалась в незаконном приобретении нелегальных лесоматериалов на территории Сумской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областей, их легализации путем использования поддельных документов о происхождении и дальнейшей реализации пиломатериалов на экспорт по заниженным ценам.

Денежные средства от незаконной деятельности возвращалась организатору схемы на карточные счета, обналичивались и снова использовались для закупки нелегальной древесины, ее легализации и экспорта.

Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в «центр минимизации таможенных платежей» (далее - ЦМТП), в течение 2016-2017 годов составил около 70 млн. гривен. Сумма нанесенного бюджету ущерба - более 10 млн. гривен.

По данным фактам прокуратурой Сумской области на основании материалов, собранных сотрудниками оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области в марте 2017 года открыто уголовное производство за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебный подлог и использование заведомо поддельных документов.

Оперативными работниками и следователями ГУ ГФС в Сумской области проведены обыски предприятий, входивших в состав ЦМТП и их должностных лиц. В результате обысков изъяты материальные ценности и доказательства незаконной деятельности, а именно: пиломатериалы (доска дуба, сосны, ясеня) общим количеством 97 куб. м, деревообрабатывающее оборудование, около 80 тыс. грн наличных средств, банковские карты, носители информации, черновая документация и печати субъектов объектов предпринимательства.

Общая стоимость изъятых материальных ценностей и наличных составляет около 4,9 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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