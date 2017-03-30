На Сумщине продолжают изымать незаконное оружие и боеприпасы За минувшие сутки полиция изъяли 12 разнокалиберных патронов и металлическую палку. Еще два охотничьих ружья и 76 патронов к различным видам были сданы добровольно.

В дежурную часть Ямпольского отделения полиции обратился с заявлением о добровольной выдаче оружия 34-летний житель района. Мужчина передал полисменам охотничье ружье «ИЖ-27» 16-го калибра, которое, по его словам, нашел на чердаке нежилого здания, которое приобрел на разбор. Правоохранители уже установили, что ружье не зарегистрировано, поэтому, по окончании проверки, мужчина сможет оформить в полиции соответствующее разрешение на его хранение.

Подобным образом поступил и 32-летний ахтырчанин. Гражданин передал в полицию гладкоствольное ружье «ТОЗ-БМ» 16-го калибра. Он уже подал соответствующим образом оформленную заявку на регистрацию этого ружья в местный полицейский участок.

Более тридцати патронов к малокалиберному оружию нашел на помойке в Конотопе местный 43-летний безработный. О своей находке мужчина сразу сообщил местного патрульного полицейского. Патроны у него правоохранители изъяли и внимательно проверили место, где они были найдены, чтобы убедиться, что там не остались еще какие-то опасные предметы.

Еще 42 разнокалиберных патрона добровольно передали правоохранителям двое жителей Великописаревского и Конотопского районов.

Но, кроме приема добровольно сданного оружия и боеприпасов у законопослушных граждан, полицейские за минувшие сутки сами обнаружили и изъяли 12 патронов и металлическую палку, которая имеет признаки холодного оружия, которая незаконно хранились у правонарушителей.

Так, роменские полицейские, во время санкционированного обыска у 28-летнего жителя райцентра обнаружили и изъяли 12 патронов к различным видам оружия, которые тот хранил у себя дома.

В тот же день в Конотопе правоохранители изъяли металлический телескопический предмет, внешне похожий на палку, у 16-летнего местного школьника. Подросток носил ее при себе для самозащиты.

Все изъятые боеприпасы и холодное оружие правоохранители отправили на экспертное исследование.

По каждому из выявленных фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов полицейскими открыты уголовные производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Совершеннолетнему владельцу выявленных нелегальных патронов грозит уголовное наказание. Что же касается подростка - здесь правоохранители рассчитывают на воспитательное влияние его родителей, которые несут ответственность перед законом, до достижения им совершеннолетия.

Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие правоохранительным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности.

Граждане, имеющие в незаконном владении охотничье, нарезное и гладкоствольное оружие, имеют возможность обратиться в разрешительную систему по месту жительства и зарегистрировать ее в предусмотренном законом порядке, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.