Подробности сегодняшнего пожара в Шостке

20 апреля в 9:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по адресу: г. Шостка, ул. Онуприенко, 15. Звонили жители, которые увидели дым, шедший с балкона шестого этажа.
Через 4 минуты на место вызова прибыл дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, горючими конструкциями огонь перекинулся на раму соседнего балкона. Чтобы попасть к очагу горения спасатели применили автолестницу. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах на сжатом воздухе. В это время в дом вернулась хозяйка квартиры, которая открыла дверь в квартиру и пожарные приступили к ликвидации пожара из помещения.
В 9:33 спасатели локализовали возгорание, предотвратив распространение огня на жилые комнаты, а в 10:02 - пожар был ликвидирован.
На тушение привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, пожар вызвала свеча, которую оставила для обогрева рассады на балконе хозяйка квартиры. Сама женщина пошла в магазин, а когда вернулась - на пороге ее встретили спасатели.
Для предупреждения таких случаев, проявите осмотрительность и будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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