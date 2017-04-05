Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:35301

Подробности сегодняшнего пожара в Шостке

Спасатели ликвидировали пожар на балконе, вызванный свечой.

20 апреля в 9:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по адресу: г. Шостка, ул. Онуприенко, 15. Звонили жители, которые увидели дым, шедший с балкона шестого этажа.

Через 4 минуты на место вызова прибыл дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, горючими конструкциями огонь перекинулся на раму соседнего балкона. Чтобы попасть к очагу горения спасатели применили автолестницу. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах на сжатом воздухе. В это время в дом вернулась хозяйка квартиры, которая открыла дверь в квартиру и пожарные приступили к ликвидации пожара из помещения.

В 9:33 спасатели локализовали возгорание, предотвратив распространение огня на жилые комнаты, а в 10:02 - пожар был ликвидирован.

На тушение привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, пожар вызвала свеча, которую оставила для обогрева рассады на балконе хозяйка квартиры. Сама женщина пошла в магазин, а когда вернулась - на пороге ее встретили спасатели.

Для предупреждения таких случаев, проявите осмотрительность и будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Пожар
view counter

По тематике

В Шостке пылала квартира
Сегодня 14:05

В Шостке пылала квартира

Сегодня, 20 апреля, около 9.00, произошел пожар в доме № 15 по ул. Онуприенко в Шостке....

Сегодня 11:35

Из-за курения в постели чуть не сгорел житель Сумщины

Мужчина получил более 60% ожогов тела и сейчас находится под постоянным наблюдением врачей....

11.04.2017 10:44

В Тростянце угорела пенсионерка

В результате пожара в жилом доме погибла пожилая женщина и пострадал ее сын-инвалид....

Балкон в сумской многоэтажке тушили четыре пожарки
10.04.2017 14:47

Балкон в сумской многоэтажке тушили четыре пожарки

10 апреля в 10:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании на балконе квартиры 9-этажного жилого дома на ул....

07.04.2017 13:57

На Харьковской горела квартира

В Сумах спасатели ликвидировали возгорание квартиры, предотвратив значительным материальным убыткам....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 14:00 – 40 грн.
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:45 19:20
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:45
Love Is Fest
Love Is Fest
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:40
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.