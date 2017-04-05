Подробности сегодняшнего пожара в Шостке Спасатели ликвидировали пожар на балконе, вызванный свечой.

20 апреля в 9:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по адресу: г. Шостка, ул. Онуприенко, 15. Звонили жители, которые увидели дым, шедший с балкона шестого этажа.

Через 4 минуты на место вызова прибыл дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, горючими конструкциями огонь перекинулся на раму соседнего балкона. Чтобы попасть к очагу горения спасатели применили автолестницу. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах на сжатом воздухе. В это время в дом вернулась хозяйка квартиры, которая открыла дверь в квартиру и пожарные приступили к ликвидации пожара из помещения.

В 9:33 спасатели локализовали возгорание, предотвратив распространение огня на жилые комнаты, а в 10:02 - пожар был ликвидирован.

На тушение привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, пожар вызвала свеча, которую оставила для обогрева рассады на балконе хозяйка квартиры. Сама женщина пошла в магазин, а когда вернулась - на пороге ее встретили спасатели.

Для предупреждения таких случаев, проявите осмотрительность и будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.