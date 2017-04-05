В Сумах фургон въехал в фуру Людей пришлось освобождать из металлической ловушки.

Сегодня, 20 апреля, около 18.00 на ул. Ивана Сирко фургон на скорости въехал в припаркованную фуру, пишет СТС.

Патрульные на месте сообщили, что водителя и пассажира фургона от удара зажало в салоне, освобождать их приехали спасатели.