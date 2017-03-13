«Горсвет» будет менять лампы и не только КП «Горсвет» сообщает о плане работ на следующей неделе.

В течение пяти рабочих дней работники предприятия будут проводить замену ламп, ремонт праздничной иллюминации, монтаж светильников и кронштейнов.

Первый вид работ 24 апреля будет выполняться по ул. Соборная, ул. Воскресенская, 25 апреля – по ул. 5-я Продольная, ул. Чайковского, ул. Бельгийская, 26 апреля - по пр. Шевченко, ул. Троицкая, 27 апреля – пр. Шевченко, ул. Супруна, ул. Харьковская, 28 апреля - по ул. Воскресенская, ул. Харьковская, пр. Михаила Лушпы.

Ремонт праздничной иллюминации будут осуществлять 25 и 26 апреля по ул. Соборная, 28 апреля - на площади Покровская, пр. Шевченко, ул. Горького, ул. Ильинская, ул. Петропавловская.

Монтаж кабеля будут проводить 24 апреля по ул. Соборная.