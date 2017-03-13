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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30167

«Горсвет» будет менять лампы и не только

КП «Горсвет» сообщает о плане работ на следующей неделе.

В течение пяти рабочих дней работники предприятия будут проводить замену ламп, ремонт праздничной иллюминации, монтаж светильников и кронштейнов.

Первый вид работ 24 апреля будет выполняться по ул. Соборная, ул. Воскресенская, 25 апреля – по ул. 5-я Продольная, ул. Чайковского, ул. Бельгийская, 26 апреля - по пр. Шевченко, ул. Троицкая, 27 апреля – пр. Шевченко, ул. Супруна, ул. Харьковская, 28 апреля - по ул. Воскресенская, ул. Харьковская, пр. Михаила Лушпы.

Ремонт праздничной иллюминации будут осуществлять 25 и 26 апреля по ул. Соборная, 28 апреля - на площади Покровская, пр. Шевченко, ул. Горького, ул. Ильинская, ул. Петропавловская.

Монтаж кабеля будут проводить 24 апреля по ул. Соборная.

Общество Горсвет
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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