Сумчанин подрезал авто соседа на парковке Патрульные составили 2 протокола на виновника ДТП.

18 апреля, около 10 часов утра, инспекторы получили сообщение о ДТП на улице Лермонтова. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили автомобиль Opel Astra, который имел механические повреждения.

Стражи порядка опросили заявителя и жителей дома, после чего установили автомобиль, который может быть причастен к ДТП.

Через некоторое время патрульные установили пропавший с места ДТП автомобиль. Им оказался Chevrolet Lacetti. Как выяснилось, транспортные средства стояли рядом. Выезжая утром, водитель Chevrolet Lacetti не придерживался интервала, вследствие чего и повредил соседнюю легковушку.

Водитель пропавшего автомобиля свою вину признал.

Патрульные составили на него два админпротоколы по статьям 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.