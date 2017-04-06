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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10254

Сумчанин подрезал авто соседа на парковке

Патрульные составили 2 протокола на виновника ДТП.

18 апреля, около 10 часов утра, инспекторы получили сообщение о ДТП на улице Лермонтова. Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили автомобиль Opel Astra, который имел механические повреждения.

Стражи порядка опросили заявителя и жителей дома, после чего установили автомобиль, который может быть причастен к ДТП.

Через некоторое время патрульные установили пропавший с места ДТП автомобиль. Им оказался Chevrolet Lacetti. Как выяснилось, транспортные средства стояли рядом. Выезжая утром, водитель Chevrolet Lacetti не придерживался интервала, вследствие чего и повредил соседнюю легковушку.

Водитель пропавшего автомобиля свою вину признал.

Патрульные составили на него два админпротоколы по статьям 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Право Дтп
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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