Центр Сум и Барановка сидят без воды

Для устранения водопроводной аварии по ул. Ивана Харитоненко, 6 21 апреля в 14:00 приостановлена работа Лучанского водозабора. Прекращено водоснабжение домов по пр. Шевченка, ул. Ремесленной, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенской, ул. Леваневского, ул. Троицкой, ул. Псельськой, ул. Привокзальной, ул. Бельгийской, ул. Семьи Линтваревых и урочища Барановка.
После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключениях воды....
КП «Горводоканал» сообщает о масштабном отключении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключениях водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....