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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59328

Центр Сум и Барановка сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения.

Для устранения водопроводной аварии по ул. Ивана Харитоненко, 6 21 апреля в 14:00 приостановлена работа Лучанского водозабора. Прекращено водоснабжение домов по пр. Шевченка, ул. Ремесленной, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенской, ул. Леваневского, ул. Троицкой, ул. Псельськой, ул. Привокзальной, ул. Бельгийской, ул. Семьи Линтваревых и урочища Барановка.

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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