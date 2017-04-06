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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1373

В Ромнах дали 5 лет нефтевору

К пяти годам лишения свободы приговорен роменчанин, который через врезку в нефтепровод откачивал нефть.

Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 55-летнего жителя г. Ромны, действия которого квалифицированы по ч. 3 ст. 15 / ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 18 июня 2016 года обвиняемый вместе со своим сообщником в ночное время приехали на соответственно оборудованном автомобиле КамАЗ с прицепом к нефтепроводу вблизи с. Николаевское Роменского района. Через специальную врезку злоумышленники откачали около 24 т сырой нефти стоимостью более 240 тыс. грн, после чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые помешали довести преступный умысел до конца. Увидев правоохранителей, мужчины бросились в разные стороны, задержать удалось только одного. По ходатайству прокуратуры он был взят под стражу.

Как сообщил заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Александр Ковтун, по решению суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и осужден к лишению свободы сроком на пять лет три месяца.

Досудебное расследование по установлению и задержанию сообщника продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Кража Нефть
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