В Ромнах дали 5 лет нефтевору

Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 55-летнего жителя г. Ромны, действия которого квалифицированы по ч. 3 ст. 15 / ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) УК Украины.
Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что 18 июня 2016 года обвиняемый вместе со своим сообщником в ночное время приехали на соответственно оборудованном автомобиле КамАЗ с прицепом к нефтепроводу вблизи с. Николаевское Роменского района. Через специальную врезку злоумышленники откачали около 24 т сырой нефти стоимостью более 240 тыс. грн, после чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые помешали довести преступный умысел до конца. Увидев правоохранителей, мужчины бросились в разные стороны, задержать удалось только одного. По ходатайству прокуратуры он был взят под стражу.
Как сообщил заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Александр Ковтун, по решению суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и осужден к лишению свободы сроком на пять лет три месяца.
Досудебное расследование по установлению и задержанию сообщника продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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