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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06493

В Сумах две школьницы попались на краже косметики

Полиция установила личности двух несовершеннолетних, совершивших кражу косметики.

Администрация одного из магазинов косметики и бытовой химии, расположенном на проспекте Курском, в Сумах, проводя учет, выявила недостачу товара на сумму около 800 гривен. Просмотрев видео с камер наблюдения, работники магазина заметили на видеозаписи двух девушек, которые, находясь в торговом зале, долго рассматривали товар, брали его в руки, и наконец, сорвав магнитные наклейки, распихали его по карманам и вышли из магазина.

Администрация, обнаружив кражу, обратилась за помощью в полицию, а стражи порядка, имея видеодоказательства совершения преступления, и пообщавшись с руководителями нескольких близлежащих учебных заведений, уже через пару дней выяснили личности юных злоумышленниц, связались с их родителями и пригласили вместе прийти в полицию.

Тот факт, что их разоблачили, конечно же, не порадовал девушек. А свои действия они объясняют просто - хотели, мол, выглядеть красиво, поэтому и соблазнились на помаду, блеск, тушь для ресниц и другую косметику.

В действиях юных злоумышленниц усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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