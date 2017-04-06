В Сумах две школьницы попались на краже косметики Полиция установила личности двух несовершеннолетних, совершивших кражу косметики.

Администрация одного из магазинов косметики и бытовой химии, расположенном на проспекте Курском, в Сумах, проводя учет, выявила недостачу товара на сумму около 800 гривен. Просмотрев видео с камер наблюдения, работники магазина заметили на видеозаписи двух девушек, которые, находясь в торговом зале, долго рассматривали товар, брали его в руки, и наконец, сорвав магнитные наклейки, распихали его по карманам и вышли из магазина.

Администрация, обнаружив кражу, обратилась за помощью в полицию, а стражи порядка, имея видеодоказательства совершения преступления, и пообщавшись с руководителями нескольких близлежащих учебных заведений, уже через пару дней выяснили личности юных злоумышленниц, связались с их родителями и пригласили вместе прийти в полицию.

Тот факт, что их разоблачили, конечно же, не порадовал девушек. А свои действия они объясняют просто - хотели, мол, выглядеть красиво, поэтому и соблазнились на помаду, блеск, тушь для ресниц и другую косметику.

В действиях юных злоумышленниц усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.