На Сумщине СБУ задержала ключевого фигуранта по делу Сергея Курченко

Во время досудебного расследования, открытого по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали, что злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие. По ряду финансовых сделок в течение 2012-2013 года с помощью этой коммерческой структуры участники группировки во главе с Курченко завладели почти 800 миллионами гривен Нацбанка Украины.
Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры оперативники спецслужбы установили, что делец скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района, и задержали его.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений и доставлены в Киев для избрания судом меры пресечения, сообщает пресс-центр СБ Украины.
Деятельность так называемой «территориальной общины Сум», представители которой, исказив украинское законодательство, пытались создать незаконные органы управления и взять на себя...
Неконтролируемый канал международной телефонной связи, которым отдаленно руководили из России, ликвидировала в Сумах Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и...
Президент Петр Порошенко сменил Юрия Гончарова на Владислава Косинского....
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника исправительной колонии в Шостке по подозрению в поставке наркотиков заключенным....
Вечер памяти Героя Украины Александра Анищенко провели на Сумщине сотрудники СБУ и студенты педагогического университета....