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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2794

В Шостке сгорел тир

20 апреля около 16.00 в парке Свободы в Шостке произошло возгорание пневматического тира.

Это была конструкция из металлического каркаса обтянутого ПВХ-материалом. Вероятная причина пожара  — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.  Со слов очевидцев, за ограждением, где находится тир, видели детей. Возможно, именно они и подожгли конструкцию. В результате огонь уничтожил весь тир, кроме металлического каркаса. Приблизительный ущерб составляет 30 000 гривен, пишет Шостка News.

Право Пожар Тир Шостка
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«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
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CINETECH+, 2D - 16:45 19:20
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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