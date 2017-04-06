В Шостке сгорел тир

Это была конструкция из металлического каркаса обтянутого ПВХ-материалом. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Со слов очевидцев, за ограждением, где находится тир, видели детей. Возможно, именно они и подожгли конструкцию. В результате огонь уничтожил весь тир, кроме металлического каркаса. Приблизительный ущерб составляет 30 000 гривен, пишет Шостка News.
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