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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:31238

Сумчан приглашают обсудить комплексную схему размещения рекламы с зонированием территории

Сумчан приглашают к обсуждению проекта решения исполнительного комитета «Об утверждении Комплексной схемы размещения рекламных средств с зонированием территории г. Сумы».

Данный регуляторный акт разработан с целью упорядочения рекламных средств в городе, приведения их к единому эстетического и технологического облика, устранение нарушений по размещению наружной рекламы в городе, улучшение эстетического вида застройки города, обеспечение защиты прав граждан и субъектов предпринимательской деятельности, равных, четко определенных условий для всех субъектов хозяйствования в сфере размещения наружной рекламы и обеспечения надлежащего уровня благоустройства, озеленения и качественного формирования застройки города.

Вводятся технические и эстетические требования к рекламным объектам, способствующие наиболее полной реализации конституционных прав жителей и гостей города на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. В частности, проект решения направлен на сохранение архитектурного ансамбля исторической части города.

Комплексная схема размещения рекламных средств с зонированием территории Сум является необходимым элементом в сфере дизайна городской среды благоустройства города. Этот документ сформирует четко определенную позицию видение рабочим органом развития и функционирования рынка наружной рекламы городе, в будущем упорядочит отношения и сведет к минимуму любые споры и конфликтные ситуации с представителями операторов наружной рекламы в городе и другими заинтересованными лицами.

Замечания и предложения к проекту документа принимает управление архитектуры и градостроительства. Их можно присылать на почтовый или электронный адрес (ул. Воскресенская, 8а, г. Сумы, 40000; arh@smr.gov.ua) в течение месяца со дня опубликования на сайте Сумского городского совета.

Тел. для справок: 70-01-05.

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