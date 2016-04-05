Сумчан приглашают обсудить комплексную схему размещения рекламы с зонированием территории Сумчан приглашают к обсуждению проекта решения исполнительного комитета «Об утверждении Комплексной схемы размещения рекламных средств с зонированием территории г. Сумы».

Данный регуляторный акт разработан с целью упорядочения рекламных средств в городе, приведения их к единому эстетического и технологического облика, устранение нарушений по размещению наружной рекламы в городе, улучшение эстетического вида застройки города, обеспечение защиты прав граждан и субъектов предпринимательской деятельности, равных, четко определенных условий для всех субъектов хозяйствования в сфере размещения наружной рекламы и обеспечения надлежащего уровня благоустройства, озеленения и качественного формирования застройки города.

Вводятся технические и эстетические требования к рекламным объектам, способствующие наиболее полной реализации конституционных прав жителей и гостей города на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. В частности, проект решения направлен на сохранение архитектурного ансамбля исторической части города.

Комплексная схема размещения рекламных средств с зонированием территории Сум является необходимым элементом в сфере дизайна городской среды благоустройства города. Этот документ сформирует четко определенную позицию видение рабочим органом развития и функционирования рынка наружной рекламы городе, в будущем упорядочит отношения и сведет к минимуму любые споры и конфликтные ситуации с представителями операторов наружной рекламы в городе и другими заинтересованными лицами.

Замечания и предложения к проекту документа принимает управление архитектуры и градостроительства. Их можно присылать на почтовый или электронный адрес (ул. Воскресенская, 8а, г. Сумы, 40000; arh@smr.gov.ua) в течение месяца со дня опубликования на сайте Сумского городского совета.

Тел. для справок: 70-01-05.