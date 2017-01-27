Школьники проинспектировали сумской водоканал По просьбе администрации школы № 7 имени М. Савченко, КП «Горводоканал» провел экскурсию для третьеклассников этого учебного заведения.

Дети побывала в насосном зале Лепеховского водозабора и осмотрели автопарк предприятия. Специалисты КП «Горводоканал» в доступной форме рассказали детям о структуре предприятия и о процессе водоснабжения.

«Во время таких экскурсий мы стараемся не только рассказать молодому поколению о том, какой сложный путь преодолевает питьевая вода, пока попадет к кранам сумчан, но и обратить внимание маленьких потребителей на необходимость бережного отношения к водным ресурсам и рациональному использованию воды дома. К тому же, возможно, у кого-то из учеников возникнет желание в будущем овладеть инженерно-техническими специальностями и прийти работать в водоканал», - отметил директор предприятия Анатолий Сагач.