Школьники проинспектировали сумской водоканал

Дети побывала в насосном зале Лепеховского водозабора и осмотрели автопарк предприятия. Специалисты КП «Горводоканал» в доступной форме рассказали детям о структуре предприятия и о процессе водоснабжения.
«Во время таких экскурсий мы стараемся не только рассказать молодому поколению о том, какой сложный путь преодолевает питьевая вода, пока попадет к кранам сумчан, но и обратить внимание маленьких потребителей на необходимость бережного отношения к водным ресурсам и рациональному использованию воды дома. К тому же, возможно, у кого-то из учеников возникнет желание в будущем овладеть инженерно-техническими специальностями и прийти работать в водоканал», - отметил директор предприятия Анатолий Сагач.
С 20 по 28 апреля будут продолжаться работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды на Тополянской водонасосной станции....
Сегодня, 12 апреля, работники КП «Горводоканал» чистили канализацию по ул. Харьковская, 23/1....
Водопроводная вода в Сумах пахнет хлоркой, но это временно....
КП «Горводоканал» сообщает о повышении тарифов на водоснабжение и водоотведение....
Автохозяйство предприятия получило в свой арсенал новую спецтехнику....