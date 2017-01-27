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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:50273

Школьники проинспектировали сумской водоканал

По просьбе администрации школы № 7 имени М. Савченко, КП «Горводоканал» провел экскурсию для третьеклассников этого учебного заведения.

Дети побывала в насосном зале Лепеховского водозабора и осмотрели автопарк предприятия. Специалисты КП «Горводоканал» в доступной форме рассказали детям о структуре предприятия и о процессе водоснабжения.

«Во время таких экскурсий мы стараемся не только рассказать молодому поколению о том, какой сложный путь преодолевает питьевая вода, пока попадет к кранам сумчан, но и обратить внимание маленьких потребителей на необходимость бережного отношения к водным ресурсам и рациональному использованию воды дома. К тому же, возможно, у кого-то из учеников возникнет желание в будущем овладеть инженерно-техническими специальностями и прийти работать в водоканал», - отметил директор предприятия Анатолий Сагач.

Общество КП «Горводоканал»
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