Пока идет активная застройка Эспланады, чиновники только разрабатывают ее детальный план Управление архитектуры и градостроительства ждет от сумчан предложений по разработке проекта «Детальный план территории эспланады пр. Михаила Лушпы, ул. Харьковская, ул. Ивана Сирко».

Чтобы позиции городской власти и горожан по строительству эспланады не расходились, данное структурное подразделение предоставил материалы, которые горожане смогут детально рассмотреть и предоставить свои предложения и пожелания.

Процедура рассмотрения и учета предложений общественности в указанной градостроительной документации уже началась.

Все сумчане, которые имеют свое видение того, каким образом должна быть осуществлена застройка, могут предоставлять свои предложения в управление архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Воскресенская, 8А. Тел. для справок: 70-01-00, 70-01-08.

Напомним, ПАО «Сумбуд» уже несколько лет без детального плана осваивает территорию Эспланады.