Пока идет активная застройка Эспланады, чиновники только разрабатывают ее детальный план

Чтобы позиции городской власти и горожан по строительству эспланады не расходились, данное структурное подразделение предоставил материалы, которые горожане смогут детально рассмотреть и предоставить свои предложения и пожелания.
Процедура рассмотрения и учета предложений общественности в указанной градостроительной документации уже началась.
Все сумчане, которые имеют свое видение того, каким образом должна быть осуществлена застройка, могут предоставлять свои предложения в управление архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Воскресенская, 8А. Тел. для справок: 70-01-00, 70-01-08.
Напомним, ПАО «Сумбуд» уже несколько лет без детального плана осваивает территорию Эспланады.
По итогам вчерашнего протеста на пр. Лушпы в мэрии прошла встреча между протестующими жителями, властями и застройщиком.... 2
Сумские городские власти планируют построить школу и детсад ан территории эспланады по пр. М.Лушпы....
От зеленой зоны между ул. Харьковской, Д. Коротченка, пр. Лушпы и р. Псел почти ничего не осталось....
Такое архитектурное решение предложило ПАО «Сумстрой», которое будет застраивать территорию между пр. М.Лушпы, ул. Харьковская и р. Псел....