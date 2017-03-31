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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:04542

Заммэра Кролевца поймали на взятке

На Сумщине разоблачили заместителя городского головы, которая требовала 27,5 тыс. грн за содействие в передаче в аренду коммунального имущества.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили заместителя городского головы одного из районных центров Сумской области, которая требовала от физического лица 27 тыс. 500 грн неправомерной выгоды за содействие в предоставлении в аренду помещения коммунальной собственности.

В рамках уголовного производства задокументирован факт передачи первой части средств в размере 13 тыс. 500 грн. Сегодня, 21 апреля 2017 года, указанное должностное лицо получило оставшуюся сумму, а именно 14 тыс. грн.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Как стало известно «Данкору», речь идет о заммэра Кролевца Оксане Душкиной.

Право Взятка Заммэра Кролевец
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