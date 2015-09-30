Сумчанин нашел снаряд возле железной дороги

Несмотря, на то, что после окончания Второй мировой войны прошло уже более семидесяти лет, с наступлением весенне-полевых и земляных строительных работ, граждане все еще наталкиваются на старые ржавые боеприпасы. Эти находки очень опасны для окружающих, а неосторожное обращение с ними может легко привести к трагедии. За последние сутки в полицию Сумской области поступило три сообщения о подобных находках.
Так в Сумах, 31-летний местный житель, у железнодорожного переезда по улице Тополянской, неподалеку от элеватора, обнаружил сигарообразный металлический предмет, покрытый слоем ржавчины и грязи, похожий на снаряд крупного калибра. На место находки прибыла следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического подразделения ГУНП. Оказалось, что это действительно снаряд калибра не менее 152 мм, да еще и снаряженный тротилом.
Во время проведения посевных работ, на расстоянии около километра от села Карабутово Конотопского района, местные жители обнаружили 76 мм артиллерийский снаряд времен минувшей войны. А в поле, на расстоянии одного километра от села Черневое Глуховского района, была обнаружена граната РГД-33, которая является довольно опасным боеприпасом.
У каждой из опасных находок полиция выставила охрану до приезда саперов, которые и уничтожили найденные мины в безопасном месте, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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