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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:12231

Сумчанин нашел снаряд возле железной дороги

За прошедшие сутки на территории Сумской области граждане обнаружили три боеприпаса времен Второй мировой войны.

Несмотря, на то, что после окончания Второй мировой войны прошло уже более семидесяти лет, с наступлением весенне-полевых и земляных строительных работ, граждане все еще наталкиваются на старые ржавые боеприпасы. Эти находки очень опасны для окружающих, а неосторожное обращение с ними может легко привести к трагедии. За последние сутки в полицию Сумской области поступило три сообщения о подобных находках.

Так в Сумах, 31-летний местный житель, у железнодорожного переезда по улице Тополянской, неподалеку от элеватора, обнаружил сигарообразный металлический предмет, покрытый слоем ржавчины и грязи, похожий на снаряд крупного калибра. На место находки прибыла следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического подразделения ГУНП. Оказалось, что это действительно снаряд калибра не менее 152 мм, да еще и снаряженный тротилом.

Во время проведения посевных работ, на расстоянии около километра от села Карабутово Конотопского района, местные жители обнаружили 76 мм артиллерийский снаряд времен минувшей войны. А в поле, на расстоянии одного километра от села Черневое Глуховского района, была обнаружена граната РГД-33, которая является довольно опасным боеприпасом.

У каждой из опасных находок полиция выставила охрану до приезда саперов, которые и уничтожили найденные мины в безопасном месте, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Снаряд
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