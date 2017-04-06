В Конотопе ищут мошенника, который обманул 76-летнего пенсионера Представившись сотрудником Национального банка Украины, неизвестный аферист под предлогом усовершенствования защитной системы банковских карт выспросил у пожилого мужчины конфиденциальную информацию и снял с его счета 25 тысяч гривен.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о мошенничестве обратился 76-летний житель Конотопа. Пенсионер рассказал, что днем на его сотовый телефон поступил звонок. Подняв трубку он услышал голос незнакомого мужчины, который, представившись сотрудником Национального банка Украины сообщил, что сейчас работники финансового учреждения осуществляют совершенствование защитной системы банковских карточек. Следовательно, ему необходимо назвать название банковского учреждения, в котором он обслуживается и баланс пенсионной карты. Такое предложение сразу насторожила потерпевшего, поэтому, назвав «псевдобанкиру» только название банка, мужчина положил трубку. Однако, как выяснилось впоследствии, этой информации было достаточно мошенникам чтобы убедить жертву в своих «добрых намерениях».

Через некоторое время на его мобильный снова позвонили. Уже знакомый мужской голос продолжил выпытывать у него личные данные и чтобы быть более убедительным назвал потерпевшему первые четыре цифры вроде бы его банковской карты. Поскольку услышанная информация полностью соответствовала действительности, он охотно согласился на дальнейшее сотрудничество. Пенсионер даже не догадывался, что первая часть номера банковских карт финансового учреждения, где он обслуживается у всех клиентов одинаковая и сообщил мошеннику все необходимые данные.

В ходе разговора с аферистом мужчине начали приходить смс-сообщения о снятии с банковского счета денег, что вызвало у него немалое беспокойство. Но злоумышленник убедил потерпевшего в необходимости проведения таких операций, при этом сообщил, что в течение часа все деньги будут перечислены обратно. Когда же общая сумма снятых средств достигла 25-ти тысяч гривен, пенсионер решил уточнить точное время их возвращения и позвонил «псевдобанкиру», однако телефон не отвечал. Поняв, что стал жертвой мошенничества, он немедленно набрал номер «горячей» линии банка и заблокировал свою карточку, лишив мошенников возможности снять остаток по его счету – более 40-ка тысяч гривен.

Сегодня правоохранители делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленника. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводят досудебное расследование. Сотрудники полиции в очередной раз советуют гражданам ни в коем случае не разглашать конфиденциальную информацию незнакомым лицам, кем бы те не представлялись. А в случае возникновения любых банковских вопросов, немедленно обращаться в финансовое учреждение, где вы обслуживаетесь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.