За сутки на Сумщине раскрыли шесть краж личного имущества В большинстве случаев преступления были совершены лицами, которые были знакомы с потерпевшими или даже находились у них в гостях.

На 4700 гривен нанес ущерб своей 47-летней знакомой 20-летний житель Сум. Молодой человек, находясь в гостях у женщины, украл ее банковскую карточку. Теперь правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах с нее была снята вся наличность.

А 33-летняя жительница одного из сел Недригайловского района, навестив своего 57-летнего односельчанина, прихватила из дома мужчины 1500 гривен его сбережений.

После алкогольной вечеринки у себя дома недосчитался 700 гривен 84-летний путивлянин. Пенсионер обратился за помощью к полицейским, которые вычислили личность злоумышленника. Вором оказалась 39-летняя знакомая потерпевшего, с которым она и принимала в тот вечер спиртное.

Еще одного 34-летнего «вороватого» гостя разоблачили полицейские Ахтырщини. Мужчина, находясь в помещении своего знакомого, присмотрел его компрессор. Воспользовавшись тем, что хозяин отлучился по делам, злоумышленник не стал дожидаться его возвращения, а прихватил с собой чужое устройство. Полисменам удалось не только установить личность похитителя, но и изъять у него украденную вещь.

На краже велосипеда и мобильного телефона «погорели» также двое жителей Недригайловского района и города Сум.

Полиция проводит соответствующие проверки на возможную причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений в рамках открытых уголовных производств по соответствующим частям статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.