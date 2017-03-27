Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36163

За сутки на Сумщине раскрыли шесть краж личного имущества

В большинстве случаев преступления были совершены лицами, которые были знакомы с потерпевшими или даже находились у них в гостях.

На 4700 гривен нанес ущерб своей 47-летней знакомой 20-летний житель Сум. Молодой человек, находясь в гостях у женщины, украл ее банковскую карточку. Теперь правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах с нее была снята вся наличность.

А 33-летняя жительница одного из сел Недригайловского района, навестив своего 57-летнего односельчанина, прихватила из дома мужчины 1500 гривен его сбережений.

После алкогольной вечеринки у себя дома недосчитался 700 гривен 84-летний путивлянин. Пенсионер обратился за помощью к полицейским, которые вычислили личность злоумышленника. Вором оказалась 39-летняя знакомая потерпевшего, с которым она и принимала в тот вечер спиртное.

Еще одного 34-летнего «вороватого» гостя разоблачили полицейские Ахтырщини. Мужчина, находясь в помещении своего знакомого, присмотрел его компрессор. Воспользовавшись тем, что хозяин отлучился по делам, злоумышленник не стал дожидаться его возвращения, а прихватил с собой чужое устройство. Полисменам удалось не только установить личность похитителя, но и изъять у него украденную вещь.

На краже велосипеда и мобильного телефона «погорели» также двое жителей Недригайловского района и города Сум.

Полиция проводит соответствующие проверки на возможную причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений в рамках открытых уголовных производств по соответствующим частям статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
view counter

По тематике

Сегодня 09:50

Полиция Конотопа разоблачила группу серийных воров

По подозрению в совершении ряда имущественных преступлений работники полиции задержали трех местных жителей, которые в течение месяца «обчистили» два гаража...

10.04.2017 17:49

На Сумщине воры обокрали пенсионеров на 30 тысяч

Злоупотребляя доверием пожилых и одиноких людей, воры «заработали» почти тридцать тысяч гривен....

10.04.2017 10:49

За сутки полицейские Сумщины поймали семерых воров

В подавляющем большинстве злоумышленники обворовывали дома и усадьбы знакомых и родственников. «Добычей» воров стали золотые изделия, компьютерная, фото- и видеотехника,...

31.03.2017 14:30

На Сумщине поймали студента, который обворовывал подростков

В Ромнах 18-летний учащийся одного из учебных заведений, чтобы заработать денег, обворовывал своих сверстников и школьников....

27.03.2017 16:43

За минувшие выходные на Сумщине полиция раскрыла одиннадцать краж

За выходные дни в полицию области поступило двадцать обращений от граждан и организаций о кражах, одиннадцать из которых были раскрыты....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 14:00 – 40 грн.
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:45 19:20
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:45
Love Is Fest
Love Is Fest
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:40
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.