В Сумах обсуждали «дорожную карту» реформы децентрализации Сегодня, 21 апреля, в конгресс-центре СумГУ проходил региональный форум «Дорожная карта» реформы децентрализации в Сумской области на 2017 год.

Участники регионального форума, среди которых гости из других областей, представители районов и образованных громад Сумщины говорили о законодательных инициативах, которые способствуют оживлению децентрализационных реформ в стране, актуальность перспективного плана формирования способных территорий громад и особенности внедрения секторальных реформ на местах.

Глава Сумской облгосадминистрации подчеркнул, что благодаря реформе децентрализации сельские территории начали восстанавливаться, и люди это чувствуют. Объединение способствует более динамичному развитию, ведь громада отныне самостоятельно определяет приоритеты и принимает решения на местах.

«Сегодня всем понятно, что этот процесс нужно развивать. И мы не собираемся сбавлять темпов, учитывая опыт 2016 года, когда единой командой единомышленников нам удалось вывести Сумщину в авангард по темпам создания ОТГ. Поэтому надеемся, что выборы 30 апреля - не последние, которые пройдут в этом году в громадах области», - отметил Николай Клочко.

По его словам, на сегодня имеем 14 объединенных территориальных громад, которые полноценно функционируют. Здесь уже состоялись выборы, проведены первые сессии местных советов, сформирован исполнительные органы и утверждены бюджеты. В январе 2017 года объединились 4 громады, которые ожидают выборов 30 апреля. Буквально на днях создано еще одна громада. В целом в течение 2017 года надеются на результат - 14 ОТГ.

Приглашенный на мероприятие эксперт по вопросам реформы местного самоуправления и территориальной организации власти Юрий Ганущак в своем выступлении подробно остановился на презентации украинских законодательных инициатив, создании ОТГ вокруг городов областного значения, разработке качественных перспективных планов. Речь шла также о том, что изменилось в реформе с принятием законов №4772 и №5520 и как будут объединяться районы.

Он отметил, что приятно посещать регионы и общаться со специалистами, где ощущаются положительные изменения и заметно успехи.

«Главная идея децентрализации - это право на ошибку и возможность быстро ее исправить, ведь это движение стимулирует развитие территорий. Тем более сейчас началась огромная конкуренция на уровне громад, поэтому сейчас нужны качественные и позитивные примеры децентрализации», - отметил эксперт перед собравшимися.