14-летний школьник избил и ограбил роменчанина Чтобы раздобыть денег на карманные расходы, 14-летний школьник совершил ряд краж. Вычислили его полицейские после совершения очередного преступления. Парень жестоко избил и ограбил взрослого мужчину, а в придачу еще и угнал его автомобиль.

В Роменский отдел полиции поступило сообщение о том, что каретой «скорой медицинской помощи» в больницу доставлен 40-летний мужчина с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и рана теменной части головы».

Принятыми мерами полицейские установили личность, причинившую пострадавшему такие телесные повреждения. Злоумышленником оказался... 14-летний ученик местной школы. Во время проверки правоохранители установили, что в тот вечер пострадавший играл в государственную лотерею в одном из местных заведений города, где и познакомился с несовершеннолетним. Спустя некоторое время между ними возник спор. В результате ссоры парень не только избил своего взрослого знакомого, но и обшарил его карманы, похитив кошелек с деньгами и мобильный телефон. А в завершение спокойно сел за руль его автомобиля и поехал кататься.

В дальнейшем правоохранители нашли машину брошенной на окраине города. Во время следственных действий выяснили, что незадолго до этого несовершеннолетний злоумышленник похитил мопед из сарая местного жителя и пытался совершить кражу сейфа еще из одного дома.

В свое оправдание подросток пояснил, что совершал преступления, ибо ему были нужны деньги на карманные расходы. А на чужом авто просто хотел покататься.

«Анализируя произошедшее, приходится только удивляться человеческому равнодушию. События, когда подросток бил взрослого мужчину и отобрал его машину, разворачивались в центре города на глазах многих людей, - комментирует Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции. - Кто-то проезжал на автомобиле, кто-то приходил мимо, а кто-то просто стоял в стороне и спокойно наблюдал за ситуацией. А нужно было всего ничего - лишь набрать «102» и сообщить в полицию. Но, к сожалению, никто этого не сделал. И как результат - человек попал в больницу, а на поиски его несовершеннолетнего обидчика пришлось задействовать едва ли не весь личный состав полиции. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, на глазах которых происходит преступление или правонарушение, с призывом немедленно сообщать об увиденном полицейским. Проявляя такую гражданскую сознательность, вы не только поможете правоохранителям задержать нарушителей «горячим» следам, но и убережете себя и окружающих от преступных посягательств».

Что касается несовершеннолетнего - в отношении него следователи открыли сразу несколько уголовных производств по ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.3 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему может грозить реальный срок лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.