Россиянин пытался подкупить сумских пограничников

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва - Киев» пограничным нарядом был обнаружен гражданин России, который не смог сообщить цель своей поездки в Украину.
Пограничники пригласили мужчину в пограничное подразделение для проведения контроля второй линии, в ходе которого последний с целью «решения вопроса» относительно беспрепятственного пересечения границы предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 2000 российских рублей, на что получил категорический отказ.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. 56-летнего правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением всех обстоятельств совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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