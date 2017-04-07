В Сумах отметили 3-ю годовщину создания 15-го отдельного мотопехотного батальона Торжественные мероприятия, посвященные 3-й годовщине формирования 15-го отдельного мотопехотного батальона, состоялись возле мемориального комплекса погибшим афганцам.

Руководители области и города, поздравили военных, к их словам присоединился начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко. Он пожелал защитникам здоровья, успехов в службе на защите Родине, и Божьего благословения, и вручил им грамоты за самоотверженное служение украинскому народу, мужество и героизм, проявленный во время проведения антитеррористической операции.

Присутствующие минутой молчания и поминальным молебном почтили память погибших защитников Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.