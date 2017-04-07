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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58396

В Сумах отметили 3-ю годовщину создания 15-го отдельного мотопехотного батальона

Торжественные мероприятия, посвященные 3-й годовщине формирования 15-го отдельного мотопехотного батальона, состоялись возле мемориального комплекса погибшим афганцам.

Руководители области и города, поздравили военных, к их словам присоединился начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко. Он пожелал защитникам здоровья, успехов в службе на защите Родине, и Божьего благословения, и вручил им грамоты за самоотверженное служение украинскому народу, мужество и героизм, проявленный во время проведения антитеррористической операции.

Присутствующие минутой молчания и поминальным молебном почтили память погибших защитников Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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