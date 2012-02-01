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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11367

«Насосэнергомаш» за 40 миллионов сделает насосы для «Энергоатома»

ГП «НАЭК «Энергоатом» 12 апреля по результатам тендера заказало ПАО «Сумской завод насосного и энергетического машиностроения «Насосэнергомаш» насосов для Ровенской АЭС на 39,60 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

В октябре для энергоблока №3 поставят шесть насосных агрегатов АЦНА 4000-95 / 8-2а технического водоснабжения по 6,60 млн грн.

В декабре 2015 года атомщики покупали их у этой же фирмы на 9% дешевле - по 6,00 млн грн.

Срок службы агрегатов составляет не менее 30 лет.

Цена нынешней сделки на 0,002%, или 720 грн. ниже ожидаемой стоимости закупки.

С октября 2016 года 83% акций завода «Насосэнергомаш» заведены на кипрскую фирму «Эйч. Ем. Эс. Кэпитал Лимитед» («H.M.S. Capital Limited»). Раньше вместо нее акционером направления была российская группа «Гидромашсервис» («ГМС»), основными владельцами которой являются Герман Цой и Владимир Лукьяненко. Последний значится конечным бенефициаром завода.

Его отец Владимир Лукьяненко-старший много лет был руководителем и акционером ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое в свою очередь до 2004 года было акционером «Насосэнергомаша».

«Насосэнергомаш» в 2005 году вошел в группу «ГМС».

В 2007 году к ней присоединились также завод «Гидромаш» и ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения» («ВНИИАЭН»).

В том же году «Сумское НПО» перешло под контроль группы «Энергетический стандарт» Константина Григоришина, а Лукьяненко-старший оставался почетным президентом. В 2012 году он продал часть акций «Смарт-холдингу» Вадима Новинского.

Единственным конкурентом было ООО «Научно-производственное предприятие «Атен» Аллы Колесник из Энергодара. Последняя в свое время была прописана по одному адресу с Русланом Николаевичем Колесником, ранее известным как секретарь тендерного комитета Запорожской АЭС, а в 2011 г. - замглавы комитета. Директором является Артем Владимирович Фалилеев, сын Владимира Фалилеева, экс-депутата Энергодарского горсовета.

На тендер также пришло ООО «Промышленно-финансовая компания «Технополюс» Эдуарда Шпаковского. Сначала его допустили к аукциону, но потом отменили допуск по решению АМКУ по жалобе «НПП «Атен ». Жалобщик доказал, что техническая спецификация «Технополюса» не соответствует условиям тендера, в частности в части классификационного обозначения безопасности.

Экономика Насосэнергомаш
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