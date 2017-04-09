В Сумах водитель скрылся с места ДТП 21 апреля, около 17 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на парковке торгового центра на проспекте Михаила Лушпы.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что водитель «Мазды», выезжая с парковки, допустил наезд на автомобиль «Шкода», после чего быстро покинул место происшествия.

Граждане, которые стали свидетелями ДТП, запомнили и передали данные об уехавшем автомобиле владелице «Шкоды».

Пока экипаж патрульных опрашивал свидетелей и составлял необходимые документы, в управление патрульной полиции в городе Сумы приехал пропавший с места ДТП водитель. Прибыл мужчина не покаяться в содеянном, а наоборот - доказать свою невиновность.

Впоследствии, после просмотра видеозаписи регистратора и ознакомления с показаниям свидетелей данного инцидента, мужчина согласился, что был неправ и признал свою вину.

Стражи порядка составили на него админматериалы по статье 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Патрульная полиция Сум напоминает, что в соответствии с Правилами дорожного движения водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать место происшествия, но и принять всевозможные меры для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, сообщить о происшествии и ждать прибытия полиции.

Если же вы вдруг стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, место совершения которого водитель оставил, немедленно информируйте полицию по телефону «102» или другим удобным способом, своевременно полученная информация может помочь установить виновника.