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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пиротехники уничтожили 5 боеприпасов времен прошлых войн

На прошлой неделе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены 4 артиллерийских снаряда и минометную мину времен Второй мировой войны.

Взрывоопасные предметы были найдены в Ахтырском, Сумском, Конотопском районах и г. Сумы.

В частности, специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили артснаряд и минометную мину, обнаруженные в с. Великое Озеро Ахтырского района. На них наткнулся местный житель на территории поля агропредприятия в 300 м от жилых домов. Пиротехники изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 78 случаев обнаружения устаревших взрывоопасных предметов. Как показывает практика, встретить их можно где угодно - на собственном огороде, в лесу, на строительной площадке и даже во время отдыха на водоеме.

В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его удалить и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью, это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о ней в местные органы власти, правоохранителей или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните, работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Боеприпасы
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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