На Сумщине пиротехники уничтожили 5 боеприпасов времен прошлых войн

Взрывоопасные предметы были найдены в Ахтырском, Сумском, Конотопском районах и г. Сумы.
В частности, специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили артснаряд и минометную мину, обнаруженные в с. Великое Озеро Ахтырского района. На них наткнулся местный житель на территории поля агропредприятия в 300 м от жилых домов. Пиротехники изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.
Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 78 случаев обнаружения устаревших взрывоопасных предметов. Как показывает практика, встретить их можно где угодно - на собственном огороде, в лесу, на строительной площадке и даже во время отдыха на водоеме.
В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его удалить и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью, это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о ней в местные органы власти, правоохранителей или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните, работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Великописаревском районе местный житель в добровольном порядке сдал правоохранителям боеприпасы, которые незаконно хранил у себя дома....
19 апреля на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили четыре артиллерийские снаряды....
В течение 18 апреля на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили два артснаряда. Кроме того, граждане нашли...
В начале весны 35-летний глуховчанин нашел возле болота и оставил у себя дома несколько патронов к пистолету, корпус гранаты и...
В течение 12 апреля на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 152 и...