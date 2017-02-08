В Сумах играли в хоккей

В детском парке «Сказка» играли четыре лучшие команды Украины.
21.04
МСК «Сумчанка» - Сб. Полтавской обл. 12:0
ХК «Колос» г. Борисполь - ИФК СумГПУ 1:1
22.04
ИФК СумГПУ - Сб. Полтавской обл. 5:1
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» г. Борисполь 3:0
23.04
ХК «Колос» г. Борисполь - Сб. Полтавской обл. 5:1
МСК «Сумчанка» - ИФК СумГПУ 4:0
По итогам трех туров на счету «Сумчанки» 36 очков, у «Колоса» - 25, у сумских «физкультурниц» - 19.
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