В Сумах играли в хоккей 21-23 апреля в Сумах прошел третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женщин.

В детском парке «Сказка» играли четыре лучшие команды Украины. 21.04 МСК «Сумчанка» - Сб. Полтавской обл. 12:0 ХК «Колос» г. Борисполь - ИФК СумГПУ 1:1 22.04 ИФК СумГПУ - Сб. Полтавской обл. 5:1 МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» г. Борисполь 3:0 23.04 ХК «Колос» г. Борисполь - Сб. Полтавской обл. 5:1 МСК «Сумчанка» - ИФК СумГПУ 4:0 По итогам трех туров на счету «Сумчанки» 36 очков, у «Колоса» - 25, у сумских «физкультурниц» - 19.