Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10269

В Сумах играли в хоккей

21-23 апреля в Сумах прошел третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женщин.

В детском парке «Сказка» играли четыре лучшие команды Украины.

21.04

МСК «Сумчанка» - Сб. Полтавской обл. 12:0

ХК «Колос» г. Борисполь - ИФК СумГПУ 1:1

22.04

ИФК СумГПУ - Сб. Полтавской обл. 5:1

МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» г. Борисполь 3:0

23.04

ХК «Колос» г. Борисполь - Сб. Полтавской обл. 5:1

МСК «Сумчанка» - ИФК СумГПУ 4:0

По итогам трех туров на счету «Сумчанки» 36 очков, у «Колоса» - 25, у сумских «физкультурниц» - 19.

Спорт Хоккей на траве
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«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
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«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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