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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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89 школьников Сумщины охвачены инклюзивным образованием

Такая форма обучения введена в 29 общеобразовательных учебных заведениях области.

В течение учебного года удалось почти вдвое увеличить количество школ, где функционирует система инклюзивного образования - с 15 до 29 учебных заведений. Количество классов также выросло - с 25 до 51. Сейчас инклюзивное образование получают 89 детей с особыми образовательными потребностями. Среди них 21 ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 27 - с задержкой психического развития, 37 - с умственной отсталостью, 2 - с нарушением слуха, 2 - со сложными нарушениями в развитии.

Об этом доложила во время аппаратного совещания главе облгосадминистрации Николаю Клочко вр.и.о директора областного Департамента образования и науки Елена Попова.

Напомним, в конце прошлого года в Шостке образована первая инклюзивная группа в детском саду.

Общество Инклюзивное образование
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23.03.2017 09:50

На Сумщине работают над созданием инклюзивного образования в детсадах

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, в 2017 году планируется открытие 7 инклюзивных групп в дошкольных учебных заведениях....

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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