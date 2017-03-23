89 школьников Сумщины охвачены инклюзивным образованием Такая форма обучения введена в 29 общеобразовательных учебных заведениях области.

В течение учебного года удалось почти вдвое увеличить количество школ, где функционирует система инклюзивного образования - с 15 до 29 учебных заведений. Количество классов также выросло - с 25 до 51. Сейчас инклюзивное образование получают 89 детей с особыми образовательными потребностями. Среди них 21 ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 27 - с задержкой психического развития, 37 - с умственной отсталостью, 2 - с нарушением слуха, 2 - со сложными нарушениями в развитии.

Об этом доложила во время аппаратного совещания главе облгосадминистрации Николаю Клочко вр.и.о директора областного Департамента образования и науки Елена Попова.

Напомним, в конце прошлого года в Шостке образована первая инклюзивная группа в детском саду.