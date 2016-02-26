Декларационная кампания подходит к концу

Физические лица - налогоплательщики, обязаны задекларировать прошлогодние доходы, - напоминает Государственная налоговая инспекция в г. Сумах.
При этом, предельный срок уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора, самостоятельно начисленных физическим лицом - налогоплательщиком в декларации за 2016 - 31 июля 2017 года.
Форма Декларации утверждена приказом Министерства финансов Украины от 15.09.2016 №821 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 №859».
По выбору налогоплательщика Декларации подаются по месту налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; направляются по почте или средствами электронной связи. По почте документы нужно отправлять с уведомлением о вручении и с описью о вложении не позднее пяти дней до истечения предельного срока представления. Если же Декларация подается в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной цифровой подписи, то отправлять ее нужно не позднее окончания последнего часа предельного срока представления, напоминают в инспекции.
Налоговики приглашают поторопиться, времени на визит в фискальный орган почти не осталось. Ждем вас по адресу: г. Сумы, площадь Покровская, 2, Центр обслуживания плательщиков.
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