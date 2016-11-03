В Шостке пенсионерка разбилась, прыгнув с 9-го этажа Сегодня, 24 апреля, в 8.50 в дежурную часть Шосткинского отдела полиции поступило сообщение о том, что в районе недостроенного дома по ул. Онуприенко, 11б в Шостке обнаружена женщина без признаков жизни.

Сотрудниками полиции была установлена личность погибшей и причина смерти. По предварительной информации, жительница Шостки, 1939 года рождения, совершила самоубийство, спрыгнув с козырька балкона 9-го этажа недостроя. Предполагается, что женщина свела счеты с жизнью, из-за серьезных проблем со здоровьем. Проводится дальнейшая проверка, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.