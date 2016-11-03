В Шостке пенсионерка разбилась, прыгнув с 9-го этажа

Сотрудниками полиции была установлена личность погибшей и причина смерти. По предварительной информации, жительница Шостки, 1939 года рождения, совершила самоубийство, спрыгнув с козырька балкона 9-го этажа недостроя.
Предполагается, что женщина свела счеты с жизнью, из-за серьезных проблем со здоровьем.
Проводится дальнейшая проверка, сообщает Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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